دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.

ونجا رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مفخخة منزله، بحسب ما أفاد الجيش العراقي، ووجه الكاظمي بعد لحظات من وقوع الهجوم رسالة إلى الشعب العراقي، دعا من خلالها الجميع إلى "الهدوء وضبط النفس".

وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، إنه يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ارتياحه لعدم إصابة الكاظمي بأذى وأثني على القيادة التي أظهرها في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون.

وشدد بايدن على وجوب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية، وأدان بـ"أشد العبارات أولئك الذين يستخدمون العنف لتقويض العملية الديمقراطية في العراق".

وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى فريق الأمن القومي الخاص به لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "تقف بحزم مع حكومة وشعب العراق خلال سعيهم لدعم سيادة العراق واستقلاله".