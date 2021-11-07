حزب الله العراقي ينفي ضلوعه بمحاولة اغتيال الكاظمي ويهاجمه: "يلعب دور الضحية"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى فصيل "كتائب حزب الله" المسلح، المدعوم من إيران، الضلوع بعملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، متهما الكاظمي بـ"لعب دور الضحية".

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وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الكتائب، أبو علي العسكري، اتهام لرئيس ووراء العراق بـ"لعب دور الضحية" مضيفا بأن هناك طرق "أقل تكلفة" وأكثر ضمانة لإيذاء رئيس الحكومة، إذا كان هذا هو الهدف.

وتابع العسكري متسائلا عن رد فعل الكاظمي بالقول: "أليست مفارقة أن يدعو للهدوء وضبط النفس؟ إذا من يجب أن يكون قلقا؟ ومن فقد السيطرة على نفسه؟"، حسب قوله.

وهاجم المتحدث باسم كتائب حوب الله رئيس الوزراء العراقي قائلا: "فليلعنك الله أنت ومن يساعدك"، حسب قوله.

وكان قد تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال بطائرة مسيرة استهدفت منزله بينما كان بالداخل في المطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، بغداد، الأحد، ما أسفر عن وقوع إصابات بين عدد من عناصر حراسته وحدوث أضرار مادية طفيفة.

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