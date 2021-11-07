أول تعليق رسمي إيراني على محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

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نشر الأحد ، 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني للأامن القومي، علي شمخاني، الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، متهما "وكلاء للخارج" بتنفيذ العلمية.

وقال شمخاني في تصريحات أبرزها تلفزيون "Press TV" الرسمي الإيراني، إن محاولة الاغتيال "نفذها وكلاء للخارج"، حسب قوله.

واضاف المسؤول الإيراني الرفيع قائلا إن هؤلاء الوكلاء لم يجلبوا إلا "انعدام الأمن والشقاق وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم عبر خلق ودعم مجموعات إرهابية واحتلال هذا البلد لسنوات"، حسب قوله.

وكان قد تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال بعد أن استهدفت 3 طائرات مسيرة منزله، أُسقطت منها طائرتان.