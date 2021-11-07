دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المجلس الرئاسي الليبي، السبت، قرارا بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، للتحقيق معها في "مخالفات إدارية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وذكرت الوكالة أن المخالفات الإدارية تتمثل في "انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي".

وأفادت الوكالة بأن القرار نص على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات، والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي.

كما نص القرار على تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعضوية كل من عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، على أن تقد اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.