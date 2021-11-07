دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، السبت، اختطاف ضابطي موساد من جانب إحدى الفصائل وذلك تعليقا على ما جاء في برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية التي وصفها بأنها أصبحت "منبرا لدعاية حماس".

وقال جندلمان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الخبر الذي نقلته قناة الجزيرة أمس في برنامج ما خفي أعظم حول خطف ضابطين إسرائيليين كاذب. الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما بإسرائيل"، حسب قوله.

1/ الخبر الذي نقلته قناة #الجزيرة أمس في برنامج #ما_خفي_اعظم حول خطف ضابطين إسرائيليين كاذب. الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما بإسرائيل.

وأضاف الناطق باسم رئيس الحكومة في إسرائيل قائلا: "هذه هي مناورة يائسة أخرى تقوم بها حماس التي تحاول, على خلفية الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها الإرهابية, حشد التأييد لها في صفوف الجمهور الفلسطيني من خلال ترويج الأكاذيب المكشوفة"، على حد تعبيره.

2/ هذه هي مناورة يائسة أخرى تقوم بها حماس التي تحاول, على خلفية الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها الإرهابية, حشد التأييد لها في صفوف الجمهور الفلسطيني من خلال ترويج الأكاذيب المكشوفة.

وتابع جندلمان قائلا: "الجزيرة أثبتت مرة أخرى من خلال بث هذا التقرير الكاذب أنها تشكل منبرا لدعاية حماس وأنها ليست وسيلة اعلامية صاحبة مصداقية"، حسب قوله.

3/ #الجزيرة أثبتت مرة أخرى من خلال بث هذا التقرير الكاذب أنها تشكل منبرا لدعاية حماس وأنها ليست وسيلة اعلامية صاحبة مصداقية.

وكان قد جاء في برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني، تامر المسحال، على الجزيرة، أن فصيلا نجح باختطاف ضابطي موساد بهدف المقايضة عليهما بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.