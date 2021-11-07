الناطق باسم رئيس وزراء إسرائيل يرد على تقرير اختطاف ضابطي موساد ويهاجم قناة الجزيرة

الشرق الأوسط
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الناطق باسم رئيس وزراء إسرائيل يرد على تقرير اختطاف ضابطي موساد ويهاجم قناة "الجزيرة
Credit: AHMAD GHARABLI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، السبت، اختطاف ضابطي موساد من جانب إحدى الفصائل وذلك تعليقا على ما جاء في برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية التي وصفها بأنها أصبحت "منبرا لدعاية حماس".

وقال جندلمان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الخبر الذي نقلته قناة الجزيرة أمس في برنامج ما خفي أعظم حول خطف ضابطين إسرائيليين كاذب. الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما بإسرائيل"، حسب قوله.

وأضاف الناطق باسم رئيس الحكومة في إسرائيل قائلا: "هذه هي مناورة يائسة أخرى تقوم بها حماس التي تحاول, على خلفية الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها الإرهابية, حشد التأييد لها في صفوف الجمهور الفلسطيني من خلال ترويج الأكاذيب المكشوفة"، على حد تعبيره.

وتابع جندلمان قائلا: "الجزيرة أثبتت مرة أخرى من خلال بث هذا التقرير الكاذب أنها تشكل منبرا لدعاية حماس وأنها ليست وسيلة اعلامية صاحبة مصداقية"، حسب قوله.

وكان قد جاء في برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني، تامر المسحال، على الجزيرة، أن فصيلا نجح باختطاف ضابطي موساد بهدف المقايضة عليهما بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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