بعد موافقتها على مشروعات مراسيم العفو.. استقالة حكومة الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لأمير البلاد، الأمير نواف الأحمد الجابر الأحمد، الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) صورة لرئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه أمير البلاد بدار يمامة وتقديم استقالته له.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدار يمامة اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه رعاه الله كتاب استقالة الحكومة #كونا #الكويت https://t.co/247m83HVrr

وتأتي استقالة الحكومة عشية جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشهد 11 استجوابا نيابيا بحق رئيس الوزراء وحكومته.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن موافقته على مشروعات المراسيم اللازمة لتنفيذ توجيه أمير البلاد بالعفو عن عدد من الساسة الكويتيين المحكوم عليهم بتهم متفرقة.