بعد موافقتها على مشروعات مراسيم العفو.. استقالة حكومة الكويت

الشرق الأوسط
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بعد موافقتها على مشروعات مراسيم العفو.. استقالة حكومة الكويت
Credit: HANNAH MCKAY / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لأمير البلاد، الأمير نواف الأحمد الجابر الأحمد، الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) صورة لرئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه أمير البلاد بدار يمامة وتقديم استقالته له.

وتأتي استقالة الحكومة عشية جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشهد 11 استجوابا نيابيا بحق رئيس الوزراء وحكومته.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن موافقته على مشروعات المراسيم اللازمة لتنفيذ توجيه أمير البلاد بالعفو عن عدد من الساسة الكويتيين المحكوم عليهم بتهم متفرقة.

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