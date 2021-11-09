دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الثلاثاء، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان على صفحتها بفيسبوك، إن السيسي "طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين"، وأشاد بـ"قوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة".

وأضافت الرئاسة المصرية أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغير والمتوسطة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك استعراض تجربة البلدين الشقيقين في مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات في هذا الشأن".

وتابعت أن الرئيس المصري أشاد بمشاركة ولي العهد الأردني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكدا حرص مصر على تعزيز هذا المحفل المهم لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسؤولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، قالت الرئاسة المصرية إنه تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصةً مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي مؤخراً، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق، ومساندته في حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن ولي العهد "نقل تحيات الملك عبدالله الثاني لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للشقيقة مصر وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما".

وبحسب البيان الأردني، أكد ولي العهد على أهمية الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى اهتمام الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في المجالات كافة، لا سيما في مجال الاستثمار بالقطاع السياحي.

وأشاد ولي العهد "بالتقدم الذي تحققه مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة المشاريع التنموية الكبرى"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من تجربة مصر التنموية وتبادل الخبرات، لا سيما فيما يتصل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بحسب البيان.