كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت محكمة يمنية تابعة لجماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدارها حكما يدين الفنانة الإستعراضية اليمنية، انتصار حمادي بتهم "الدعارة وتعاطي المخدرات" على حد تعبيرها.

١-ندين بشدة اصدار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران أحكاما غير قانونية بادانة الفنانة الاستعراضية انتصار عبدالرحمن الحمادي وثلاث من زميلاتها "يسرى الناشري،ومحلية البعداني،رقية السوادي" بتهم ملفقة في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرتها،وتشويه سمعتهن،واعتقالهن لمدد متفاوتة من سنة الى 5سنوات https://t.co/hK1y1CwQCN

وكانت وكالة أنباء سبأ اليمنية بنسختها التي تديرها جماعة الحوثي قد ذكرت في تقرير: "أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة، اليوم، حكمها في قضية انتصار عبدالرحمن مهيوب الحمادي وأخريات، بالإدانة بالتهم المنسوبة إليهن في قرار الاتهام.. وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، وبحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني وعضو النيابة القاضي عادل أحمد الضاعني، بإدانة يسرى أحمد يحيى الناشري، ومحلية عبدالوهاب حسن البعداني، ورقية أحمد داوود محسن السوادي، بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الأولى".

٣-الأحكام تمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي أدان الجريمة التي حضيت بتضامن واهتمام اعلامي وحقوقي واسع، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، وتحرش واعتداء جنسي https://t.co/cNf8V8QYSE

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته، الأحد: "كما أدانت المحكمة يسرى الناشري، وانتصار الحمادي، بجريمة تعاطي المخدرات المسنوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثانية، وإدانة يسرى، وانتصار، ومحلية، بجريمة ممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثالثة، وبراءة رقية من التهمة في الفقرة الثالثة.. وقضى الحكم بإدانة محلية البعداني بجريمة إدارة محل لممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الرابعة، وإدانة انتصار الحمادي بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الخامسة".

وتابعت: "كما قضت المحكمة بمعاقبة يسرى الناشري، وانتصار الحمادي، بالحبس مدة خمس سنوات، ومحلية البعداني ثلاث سنوات، تبدأ من تأريخ القبض عليهن، ومعاقبة رقية السوادي بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية".

وكان معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني قد عقّب على هذا الحكم بسلسلة تغريدات قال فيها: " ندين بشدة اصدار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكاما غير قانونية بإدانة الفنانة الاستعراضية انتصار عبدالرحمن الحمادي وثلاث من زميلاتها "يسرى الناشري، ومحلية البعداني، رقية السوادي" بتهم ملفقة في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرتها، وتشويه سمعتهن، واعتقالهن لمدد متفاوتة من سنة الى 5 سنوات".

وتابع الارياني قائلا: "الأحكام تمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي أدان الجريمة التي حضيت بتضامن واهتمام اعلامي وحقوقي واسع، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، وتحرش واعتداء جنسي".