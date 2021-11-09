تداول فيديو نادر وحوار الملك سلمان مع الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أخيه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله واطال في عمره.. متحدثا عن أخيه #الملك_فهد رحمه الله، محبه جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء. اللهم احفظ لهذا الوطن قيادته وأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. #ذكرى_البيعة_السابعة https://t.co/f8M0CV2BfG

مقطع الفيديو نشرته صفحة فهد بن عبدالعزيز المعرفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الاثنين، بتعليق ذالت فيه: " خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله واطال في عمره.. متحدثا عن أخيه الملك فهد رحمه الله، محبه جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء.. اللهم احفظ لهذا الوطن قيادته.. وأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

واستشهد الحساب بوسم حمل اسم "ذكرى البيعة السابعة" للعاهل السعودي، الملك سلمان.

ويشار إلى أن الملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز ولد عام 1923 وتوفي عام 2005 عن عمر 82 عاماً وهو خامس ملوك السعودية لمدة 23 عاماً من 1982 إلى عام 2005 وكان ولي عهده حينها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.