دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الثلاثاء، أنها اجتمعت مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، وحذرت من اتخاذ إجراءات أحادية، كما أكدت على ضرورة إعادة العمل بالوثيقة الدستورية وعودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمنصبه.

وقالت الدول الثلاث، في بيان نشرته: "اجتمعت دول الترويكا اليوم مع الفريق أول ركن البرهان، وتناول الاجتماع رغبة الترويكا القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح".

وأضافت: "حذرنا من الإجراءات الأحادية، كما أكدنا على ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية - عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني الذي أظهر شجاعة وثباتا ملحوظين عند الدفاع عن حقوقه الديمقراطية".

وتابعت الدول الثلاث: "هذا من شأنه سوف يعكس تعهد بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية".

وأكدت الدول الثلاث أنها حثت على "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان".