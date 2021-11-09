دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الرئيس بشار الأسد استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أكد الأسد على "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وأشار إلى "المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشدداً على أن "الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

وأضاف البيان أن النقاش تناول أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.

في غضون ذلك، قال مصدر أردني مسؤول، في تصريح لـCNN بالعربية، إن وزير الخارجية الإماراتي يصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة عمان ويجري لقاءات مع مسؤولين أردنيين الأربعاء.

وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 2018، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك. وكرر وزير خارجية الإمارات في مناسبات مختلفة تصريحاته بشأن أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.