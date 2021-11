جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة #الإمارات العربية المتحدة #الأردن His Majesty King Abdullah II receives #UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan https://t.co/8P8LMeUkXJ