قطر توقف موظفا حكوميا نشر مستندا رسميا بمواقع التواصل الاجتماعي

الشرق الأوسط
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الصورة التي نشرتها الداخلية القطرية في تغريدتها
Credit: @MOI_Qatar

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، ايقافها لموظف حكومي بعد قيامه بنشر مستند حكومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة".

وتابعت الداخلية القطرية في تغريدة منفصلة: "وتدعو الجهات المعنية كافة الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة إلى أهمية الالتزام والتقيّد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص".

ونشرت الداخلية القطرية صورة مموهة من المستند الرسمي في تغريدتها دون تقديم تفاصيل إضافية ع المعلومات الواردة فيه أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف.

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