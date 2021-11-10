قطر توقف موظفا حكوميا نشر مستندا رسميا بمواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات القطرية، الثلاثاء، ايقافها لموظف حكومي بعد قيامه بنشر مستند حكومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة #الداخلية_قطر https://t.co/ymTOXS6aCL

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "أوقفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، موظفا في جهة حكومية لقيامه بنشر مستند رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ عرضه على النيابة المختصة".

وتدعو الجهات المعنية كافة الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة إلى أهمية الالتزام والتقيّد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص #الداخلية_قطر

وتابعت الداخلية القطرية في تغريدة منفصلة: "وتدعو الجهات المعنية كافة الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة إلى أهمية الالتزام والتقيّد بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص".

ونشرت الداخلية القطرية صورة مموهة من المستند الرسمي في تغريدتها دون تقديم تفاصيل إضافية ع المعلومات الواردة فيه أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف.