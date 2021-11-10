قوات سعودية تقف في حراسة أثناء وصول رئيس الوزراء اليمني إلى عدن في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق التحالف في اليمن على الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من عدن، جنوب البلاد.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف قوله، الأربعاء، إن "الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن غير صحيحة فالتحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم".

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وتأتي التصريحات بعد تناقل معلومات غير مؤكدة عن انسحاب القوات السعودية في التحالف في اليمن من عدن.

وتعد عدن مقرًا مؤقتا للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، التي تواصل قتال الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب.

ورغم ذلك تخضع المدينة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية، غالبًا ما تصطدم مع الحكومة على الرغم من اتفاق تقاسم السلطة الموقع في الرياض.