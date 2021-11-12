وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات، مقارنا موقف المملكة بموقف إيران بعد "كل الشتائم" على حد تعبيره.

وقال نصرالله وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "من المفترض أن المملكة العربية السعودية تقدم نفسها أنها صديق للشعب اللبناني ولأغلب اللبنانيين وهي مشكلتها مع حزب الله، هل هكذا يتعاطى الصديق مع صديقه؟”.

وتتابع قائلا: "رغم كل الشتائم إيران لم تسحب سفيرها من لبنان ولم تطرد السفير اللبناني من إيران"، ملقيا في الوقت ذاته على أن "حزب الله أيد موقف وزير الإعلام بأن لا يستقيل ورفضنا أن يقال".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "ردة الفعل السعودي على تصريحات الاستاذ جورج قرداحي مبالغ فيها جدا جدا جدا وغير مفهوم ونفس هذه التصريحات بل ما هو أشد منها قاله مسؤولون في العالم العربي وقاله الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة ولم نر أي رد فعل بسيط من المملكة السعودية".