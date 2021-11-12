السعودية تنشر فيديو من تدريب صاروخي مضاد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو من تدريبات عسكرية صاروخية على أنظمة مضادة للصواريخ البالستية.

مقطع الفيديو نشرته الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تجري تدريباً للأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ويشار إلى أن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية ينشر بصورة دورية إعلانه عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة تطلقها جماعة الحوثي في اليمن لاستهداف مناطق داخل المملكة.

ولا تزال الاشتباكات في منطقة مأرب الاستراتيجية في اليمن مستمرة حيث كان التحالف قد أعلن نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن قواته قتلت 160 من المتمردين الحوثيين في 32 غارة بالقرب من مأرب في غضون 24 ساعة، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية". في حين لم يعلق المتمردون الحوثيون بعد على الخسائر، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل.

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