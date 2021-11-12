منح الجنسية السعودية للكفاءات في 6 قطاعات.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

جاء ذلك في قرار نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، حيث يشمل تجنيس الكفاءات في المجالات التالية:

1- الشرعية

2- الطبية

3- العلمية

4- الثقافية

5- الرياضية

6- التقنية

وذكر تقرير الوكالة السعودية أن موافقة الملك سلمان يأتي "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".