أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت سوريا إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات في ريف دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الحكومية.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى سوريا هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد. وهي أول زيارة دبلوماسية لسوريا بعد الحرب الأهلية التي استمرت 11 عامًا وتضفي الشرعية على قيادة الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في تقريرها يوم الثلاثاء، أن الأسد والشيخ عبدالله بن زايد "استعرضا خلال الزيارة آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وقالت وكالة أنباء الامارات (وام) إن الرئيس السوري رد على التحيات وشدد على الروابط القوية بين الشعبين الشقيقين مشيدا بالمواقف الموضوعية التي تتبناها الامارات.

وأبدى الشيخ عبدالله بن زايد "حرص دولة الإمارات على ضمان أمن واستقرار ووحدة سوريا، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية".

وقال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وهي جماعة شيعية لبنانية مسلحة، إن الاجتماع بين البلدين "هو اعتراف بانتصار سوريا" في الصراع السوري.