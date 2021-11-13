حمد بن جاسم يتهم دولة عربية وإسرائيل بالتسبب بأحداث السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، الجمعة، "دولة عربية" ساهمت مع إسرائيل بوقوع أحداث السودان الأخيرة رغم "ترويجها" لتحول اهتمامها نحو "الاقتصاد والتنمية".

وكتب بن جاسم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".

إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية.

وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: "على أن هدفي هنا ليس نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير"، حسب قوله.

وتزامنا مع هذه التغريدة، كتب مستشار ريس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش تغريدة قال فيها: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع"، وقد ربط مستخدمو تويتر هذه التغريدة بما كتبه بن جاسم.

أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع.

وكان قد شهد السودان انقلابا عسكريا نفذه الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ما أسفر عن اعتقال عدد من وزراء الحكومة المدنية على رأسهم رئيسها عبدالله حمدوك.