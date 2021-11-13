دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قلّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين ولي العهد، رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقام الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، بتقليد الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية.

ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية https://t.co/dWwXsFSF7K

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017. وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش)، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأثار فيديو نشرته الملكة رانيا العبدالله في حسابها عبر انستغرام، حالة من التفاعل. وأظهر الفيديو لحظة استقبالها للأمير الحسين عندما كان برفقة الملك عبدالله الثاني، واحتضانها لولي العهد.