الملك عبدالله الثاني يمنح ولي العهد رتبة نقيب.. وفيديو استقبال الملكة رانيا يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يقلد الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، رتبة نقيب
Credit: From Twitter/@KingAbdullahII

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قلّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين ولي العهد، رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقام الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، بتقليد الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية.

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017. وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش)، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأثار فيديو نشرته الملكة رانيا العبدالله في حسابها عبر انستغرام، حالة من التفاعل. وأظهر الفيديو لحظة استقبالها للأمير الحسين عندما كان برفقة الملك عبدالله الثاني، واحتضانها لولي العهد.

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