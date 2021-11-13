بينهم عراقيون وسوريون ولبنانيون.. آلاف اللاجئين يعلقون على الحدود وسط مواجهة بين بيلاروسيا وبولندا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شركة "أجنحة الشام" للطيران السورية، وهي شركة طيران خاصة، إنها علقّت رحلاتها إلى مطار مينسك في بيلاروسيا، بسبب الأزمة المستمرة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، حسبما ذكرت الشركة في بيان السبت.

يتجمع آلاف المهاجرين - ومعظمهم من الشرق الأوسط وآسيا - على الجانب البيلاروسي من الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، حيث يأملون في السفر إلى داخل أوروبا، حيث يعانون من طقس مرير ونقص في الغذاء والرعاية الطبية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، باللوم على شركات الطيران التابعة لدول ثالثة لتسهيل أزمة المهاجرين.

وحذّرت من أن "الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، سوف يستكشف كيفية فرض عقوبات، بما في ذلك من خلال القائمة السوداء لشركات الطيران التابعة لدول ثالثة والتي تنشط في مجال الاتجار بالبشر".

"نظراً للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البلاروسية البولندية،وحيث أن أغلبية المسافرين على رحلاتنا إلى مطار مينسك هم من الجنسية السورية ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين،تم تعليق رحلاتنا إلى مطار مينسك ابتداءً من اليوم".