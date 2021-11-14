دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن اعتقال مدير مكتبها في السودان، المسلمي الكباشي، الأحد، واصفة الحدث بـ"الاعتداء على حرية الصحافة".

وقالت الجزيرة في بيان صحفي لها: "تندد الجزيرة أشد تنديد بالتصرفات المستهجنة من جانب السلطة العسكرية وتطالب السلطات بالإفراج عن الكباشي فورا للسماح لصحفييها بالعمل بدون عوائق وممارسة مهنتهم بحرية من دون خوف أو تهديد".

وأضافت القناة في بيانها: "في عالم يواجه فيه الصحفيون ووسائل الإعلام تهديدات متصاعدة، تنظر الجزيرة إلى هذا الأمر على أنه اعتداء على حرية الصحافة عامة وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية لإدانة هذا التعدي على سلامة الصحفيين"، حسب قولها.

وياتي اعتقال مدير مكتب الجزيرة في ظل احتجاجات تشهدها البلاد أسفرت عن مقتل خمشة أشخصا على الأقل.

وتحاول CNN التواصل مع الحكومة السودانية للحصول على تعليق حول الاعتقال.