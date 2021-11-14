لدغات العقارب تقتل 3 مصريين وتصيب المئات... ووزير الصحة ينفي

مختبر ومزرعة مملكة العقرب في الصحراء الغربية بمصر، بالقرب من مدينة الداخلة بالوادي الجديد، على بعد 700 جنوب شرق العاصمة، في 4 فبراير 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل 3 مصريين وأصيب مئات آخرين جراء تعرضهم للدغات العقارب السامة، التي جرفتها مياه السيول في أسوان، جنوب البلاد، حسبما قال مسؤولون.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن وكيل وزارة الصحة في محافظة أسوان، الدكتور إيهاب حنفى، قوله إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم (بسبب) إصابتهم بلدغات للعقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان أمس".

وأفادت "الأهرام" أن مستشفيات أسوان استقبلت نحو 450 مصابًا بلدغات العقارب.

وشهدت أسوان يوم الجمعة موجة من الطقس السيئ مصحوبة بسيول وأمطار غزيرة.

بينما نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، حدوث أي وفيات ناتجة عن لدغ العقارب، وأشار إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة وغادرت المستشفيات بعد تلقي الأمصال.

وحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، قال عبدالغفار إن 503 مواطنين في أسوان تلقوا الأمصال المضادة للدغات العقارب.