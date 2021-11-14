شركة إماراتية تعلن موعد اختبار نظام الدفاع الجوي "سكاي نايت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة هالكن، الشركة العاملة بالمنطقة في تزويد وإنتاج الأسلحة الموجّهة بدقة والتابعة لشركة "ايدج"، عزمها إجراء إطلاق ثان لصاروخ نظام الدفاع الجوي (سكاي نايت) قبل نهاية العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجرى الكشف عن ذلك خلال معرض دبي للطيران 2021، حيث تحدثت "هالكن" عن آخر التطورات في نظام "سكاي نايت"، الذي كُشف عنه في فبراير/ شباط الماضي خلال معرض ومؤتمر آيدكس بأبوظبي.

و"سكاي نايت" هو أول نظام صواريخ مضاد للصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون "C-RAM" تم تصميمه وتصنيعه في الإمارات.

ويشهد معرض دبي للطيران 2021 عرض التصميم والنموذج الأولي لقاعدة الإطلاق البحرية "سكاي نايت".

وبدأ العمل على تطوير نظام "سكاي نايت" فعليًا منذ أغسطس/ آب 2020.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن، إن تطوير نظام سكاي نايت يشكل بحد ذاته ودمجه في نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس" من شركة Rheinmetall AG إنجازاً هاماً جداً لقطاع الدفاع الإماراتي.

وأضاف المنصوري أنه تمت صناعة القطع الأولى للنموذج الأولي من نظام "سكاي نايت" على يد مجموعة التصنيع الخاصة في هالكن في بداية هذا العام، ومن المقرر إجراء إطلاق ثان للصاروخ قبل نهاية العام الحالي وتم تحديد وتسجيل جميع المقاولين الفرعيين للبرنامج ما يتيح إمكانية بدء أعمال دمج النظام في أقرب وقت.

وتعمل "ايدج" الشركة الأم لـ"هالكن" على تطوير نظام دفاع جوي قصير المدى، مثل شركة Rheinmetall AG الألمانية، التي كانت تبحث عن نظام صواريخ ليشكل جزءاً من نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس" الخاص بها.

في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن شركة "جال"، الرائدة في تقديم حلول جاهزية الطيران المتكاملة للزبائن العسكريين والمدنيين، والتابعة لمجموعة "ايدج"، فازت بعقد حصري للخدمات اللوجستية المبنية على الأداء لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة.

وتبلغ قيمة العقد 11 مليار درهم (حوالي 30 مليون دولار).