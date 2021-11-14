جدل بسبب صورة متداولة لرئيسي الاستخبارات في السعودية وسوريا.. وخلاف حول "اجتزائها"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
جدل بسبب صورة متداولة لرئيسي الاستخبارات في السعودية وسوريا.. وخلاف حول "اجتزائها"
Credit: LOUAI BESHARA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة متداولة لرئيسي جهازي الاستخبارات العامة في السعودية وسوريا خلال المنتدى العربي الاستخباري في مصر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لجلوسهما بمحاذاة بعضهما وسط تكهنات حول تقارب بين الرياض ودمشق.

ونشر عدد من المغردين والمسؤولين المقربين من الحكومة السورية، صورة تُظهر رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، الفريق خالد الحميدان، ونظيره السوري، اللواء حسام لوقا، وحدهما بينما يبدوان وكأنهما يتبادلان الحديث.

وانتشرت أنباء غير رسمية على مواقع التواصل حول لقاء عُقد بين المسؤولين استنادا إلى الصورة المتداولة، قبل أن ينشر بعض المغردين السوريين والسعوديين الصورة الكاملة التي أظهرت أن المسؤولين كانا يجلسان في قاعة كبيرة تضم بقية رؤساء استخبارات الدول المشاركة في المنتدى.

وأثيرت تكهنات على مدار الأيام الماضية حول تطور تشهده العلاقات بين الرياض ودمشق على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمع وفدين أمنيين من البلدين قبل 3 أشهر من أجل افتتاح السفارة السعودية في دمشق، لكن تلك المعلومات لم تُؤكد أو تُنفى من جانب الطرفين.

وازدادت وتيرة التكهنات حول قرب تطبيع العلاقات بين السعودية وسوريا بعد زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وكانت قد قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2011 بسبب اختلاف المواقف السياسية والرؤى حول الأزمة السورية، إذ دعمت السعودية المعارضة في وجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.