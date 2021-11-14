زلزال إيران.. مصرع شخص وإصابة اثنين بعد هزات أرضية جنوب البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في إيران، الأحد، إثر هزات أرضية، إحداها كانت بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان الجنوبية، مهرداد حسن زادة.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية كان هناك زلزالين وهزة أخرى ارتدادية على الأقل، شعر بها سكان عدد من المناطق في جنوب البلاد.

وأبلغ مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، عن وقوع زلزال ثان بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، بعد "لحظات (من) الزلزال الأول (الذي كان) بقوة 6.4 ريختر.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، كان مركز الزلزال الثاني في عمق 18 كيلومترًا من سطح الأرض، وعلى بعد 15 كيلومترًا من مدينة لافت في محافظة هرمزكان.

وفي تحديث لاحق، قال مركز رصد الزلازل الإيراني إن هزة ارتدادية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، وقعت عصر الأحد في ضواحي مدينة "قلعة قاضي" في هرمزكان.

وفي وقت سابق الأحد، قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن سكان الدولة شعروا بالهزات الأرضية التي ضربت إيران، لكنها كانت "خفيفة دون تأثير".