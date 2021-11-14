دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، السبت، أن الزوجين المعتقلين في تركيا، والتي أفادت الصحافة الإسرائيلية أن سبب اعتقالهما يعود لتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا ينتميان لوكالة إسرائيلية.

وقال مكتب بينيت في بيان نشره على موقع تويتر: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا المساء مع ذوي نتالي وموردي اوكنين المحبوسين حاليا في تركيا"، حسب قوله.

وأضاف مكتب رئيس وزراء إسرائيل في البيان: "وأطلعهم رئيس الوزراء على الجهود التي يتم بذلها من أجل الإفراج عنهما حيث، كما أكدت جهات رسمية، إنهما لا يعملان لصالح اي وكالة إسرائيلية"، على حد تعبيره.

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا المساء مع ذوي نتالي وموردي اوكنين المحبوسين حاليا في تركيا. واطلعهم رئيس الوزراء على الجهود التي يتم بذلها من أجل الإفراج عنهما حيث، كما أكدت جهات رسمية، إنهما لا يعملان لصالح اي وكالة إسرائيلية.

وأصدر بينيت تصريحات قال فيها: "أعلى المستويات في إسرائيل عملت في هذا الشأن خلال نهاية الأسبوع تحت قيادة وزارة الخارجية وأكد على أنه سيتم الاستمرار في العمل على ذلك دون هوادة بغية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن"، حسب قوله.

وكانت قد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الزوجين اعتُقلا بسببب تصوريهما قصر أردوغان وإرسال الصورة إلى أقاربهما، دون أن تطلع CNN بعد على تقرير رسمي تركي حول الحادثة.

وذكرت شقيقة الزوجة، أن الإسرائيلية المعتقلة أرسلت رسالة لها تقول فيها: "أنقذونا.. اقلبوا البلد وأنقذونا"، حسبما نقلت يديعوت أحرنوت.