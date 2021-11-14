دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بأوراق ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

في تدوينة حُذفت من موقعها الرسمي لاحقًا، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، إن سيف الإسلام معمر القذافي "تقدم بمستندات ترشحه اليوم الأحد إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها (جنوب البلاد)".

وأضافت المفوضية أنه استكمل "جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة".

وأشارت المفوضية إلى أن سيف الإسلام القذافي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في مدينة سبها.

وفي مايو/ أيار الماضي، أسقطت المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق نجل القذافي في 28 يوليو/تموز 2015.

وفي مقطع فيديو متداول، قال سيف الإسلام القذافي، في أول تصريح له من داخل مقر لجنة الانتخابات: "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله غالب على أمره ولو كره الكافرون".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في يوليو/تموز الماضي، كشف سيف عن رغبته في العودة إلى الحياة السياسية بالبلاد، لافتا أن الوضع في ليبيا تخطى حدود الفشل، حسب قوله.

وأشار إلى أنه قُطع اتصاله عن العالم الخارجي في السنوات الأولى من احتجازه في غرفة تشبه "كهفا" داخل الصحراء في نطاق مدينة الزنتان (شمال غرب ليبيا).

وقضى ثاني أكبر أبناء معمر القذافي (49 عامًا) خمس سنوات في السجن قبل أن يُطلق سراحه في 12 أبريل/نيسان 2016، حسب تصريحات محاميه آنذاك، كريم خان (المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية) لقناة فرانس 24.