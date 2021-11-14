دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية"، إطلاق "مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم".

وقال ولي العهد السعودي إن المدينة ستكون حاضنة للمجموعات الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنها "ستساهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن "المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي".

إلى جانب مجمع سكني متكامل، مع العمل على "استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تقع المدينة على "أرض خاصة بولي العهد (...) في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة "في نطاق العاصمة الرياض"، على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، التي خصصها سموه الكريم – رعاه الله- لتنفيذ المشروع".

ويشمل المخطط الرئيسي للمدينة تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.