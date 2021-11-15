أمير الكويت يستعين بولي العهد لتولي بعض اختصاصاته الدستورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا يقضي بتولي ولي العهد بعضا من صلاحياته الدستورية "مؤقتا".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت محمد عبدالله المبارك الصباح، إن الأمير أصدر أمرا "بالاستعانة" بولي العهد لممارسة بعض اختصاصته الدستورية مؤقتا.

ولم يوضح الوزير تفاصيل إضافية جول سبب هذه الخطوة ولم يدصر تعليق رسمي كويتي حول الأسباب التي أدت لإصدار هذا الأمر.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد خلفا للشيخ صباح الأحمد الصباح في منذ 29 سبتمبر/أيلول من عام 2020، ويبلغ من العمر 84 عاما.