السعودية تمنح مفكرا لبنانيا شيعيا جنسيتها.. فكيف كان رد فعله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، منحه الجنسية السعودية، الإثنين، وتعهد بأن يخدم "بلاده العظيمة".

وكتب الحسيني على صفحته الموثقة عبر موقع تويتر: "أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى"، حسب قوله.

أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى .. @SaudiVision2030 https://t.co/3lqrdgqvhN

وتضمنت تغريدة المفكر اللبناني الشيعي صورة تجمعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر الحسيني قبل ساعات تغريدة قال فيها: "مناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية ، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم"، حسب تعبيره.

بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية ، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم .. https://t.co/vF3qyAwn3a

يعتبر المفكر اللبناني الشيعي من الشخصيات الدينية المعتدلة في لبنان، إذ يدعو دائما إلى الوسطية ويصر على ضرورة عدم تسييس شيعة لبنان وربطهم بأحزاب سياسية.

يذكر أن المملكة كان قد سحبت سفيرها من بيروت وطردت السفير اللبناني لديها، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قردادحي، حول حرب اليمن.