أمير سعودي يقترح رفع علم حزب الله على سفارات لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد أنه من المنطقي أن تستبدل سفارات لبنان العلم اللبناني بعلم حزب الله مع إضافة "يد توزع المخدرات".

وقال بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيكون من المنطقي جدًا أن تستبدل سفارات لبنان علم لبنان بأرزته الجميلة التي كانت تعبر عن جمال لبنان وسلمه واخضراره وتنوعه الى علم الحزب الأصفر الحاكم المطلق للبنان والمتحكم به والمعترف بتبعيته الكاملة لإيران"، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي في تغريدته قائلا: "هذا العلم الأصفر المزين بيد تحمل الرشاش ينقصه رسم يد أخرى توزع المخدرات"، حسب قوله.

سيكون من المنطقي جدًا أن تستبدل سفارات لبنان علم لبنان بأرزته الجميلة التي كانت تعبر عن جمال لبنان وسلمه واخضراره وتنوعه الى علم الحزب الأصفر الحاكم المطلق للبنان والمتحكم به والمعترف بتبعيته الكاملة لإيران. هذا العلم الأصفر المزين بيد تحمل الرشاش ينقصه رسم يد أخرى توزع المخدرات! https://t.co/UfJkrKLBkd

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان وأقدمت على سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن.