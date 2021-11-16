دهس فتيات بحادث خميس مشيط يتصدر غوغل السعودية.. ماذا حدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من حادث في منطقة خميس مشيط تعرضت له عدد من الفتيات خلال محاولتهن قطع الشارع في المدينة.

وتداولت وسائل إعلام سعودية تعقيب أمانة خميس مشيط على الحادث والتي قالت فيه إنها "تأسف للحادث المروري الذي تعرضت له عددٌ من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان (طريق الـ 100)، وتتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل"، وفقا لما نقلته صحيفة سبق.

وأضافت سبق في تقريرها أن بلدية خميس مشيط "أشارت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة لوضع الحلول العاجلة لهذا الموقع كما تشرع البلدية في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة للمواقع الحرجة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة ومنها الموقع المشار إليه وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسة".

ونقلت سبق على لسان المتحدث باسم الهلال الأحمر بعسير، أحمد مسفر الألمعي، قوله في تصريحات حصرية لها إن "حادث دهس السيدات على طريق الأمير سلطان بمحافظة خميس مشيط مطلع الأسبوع الحالي لم يخلف وفيات بحمد الله.. نتج من الحادث إصابتان، متوسطة وبسيطة، وتم التعامل معهما، ونُقلتا إلى مستشفى الخميس العام دون وجود وفيات".