إحصاءات عقود الزواج والطلاق في مصر خلال 2020.. إليكم كم بلغت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شمل التقرير السنوي لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات توضح المعدل الخام للزواج والطلاق وفقًا للمحافظات والشهور وتطورها ما بين فترة 2016 و 2019. حيث تبين بأن عدد عقود الزواج بلغ حجمه 876,015 عقدًا خلال عام 2020 مقابل 927,844 في عام 2019، الذي يعتبر انخفاضًا بلغ نسبته %5.6.

من جهة أخرى، بلغ عدد إجمالي حلات الطلاق 222,036 اشهادًا لعام 2020 مقارنة بـ 237,748 في عام 2019، وهو انخفاض بنسبة قدرها %6.6 اشهاد طلاق. حيث صنفت أعلى حالات الطلاق في عام 2020 خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 22,655 حالة طلاق في مصر.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة ما بين عدد عقود الزواج وحالات الطلاق في مصر ما بين سنة 2016 و 2020.