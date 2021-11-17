دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لشخص يوحه انتقادات لاذعة و"يسيء" لفريق الإسعاف الوطني بعد التعامل مع حالة ابنه ونقله للمستشفى.

تعقيبا على مقطع صوتي متداول يتضمن إساءة أحد الأشخاص لإجراءات "الإسعاف الوطني" بشأن حالة ابنه .. "الإسعاف الوطني": تم نقل الطفل إلى المستشفى بتاريخ 10 نوفمبر 2021 بعد استدعاء من المركز الصحي وذلك في غضون 17 دقيقة من تلقي البلاغ.. يتبع

وزارة الداخلية البحرينية، ردت على التسجيل الصوتي المتداول قائلة بسلسلة تغريدات: "تعقيبا على مقطع صوتي متداول يتضمن إساءة أحد الأشخاص لإجراءات ’الإسعاف الوطني‘ بشأن حالة ابنه .. ’الإسعاف الوطني‘: تم نقل الطفل إلى المستشفى بتاريخ 10 نوفمبر 2021 بعد استدعاء من المركز الصحي وذلك في غضون 17 دقيقة من تلقي البلاغ".

شملت الوصول للمركز وفحص الحالة وتطبيق الاجراءات المتبعة وفق البروتوكول الصحي بالتنسيق مع المستشفى ، مع الإشارة إلى أن التقرير الطبي يؤكد أن حالة الطفل مستقرة ولا توجد به اصابات خطيرة تهدد حياته ..يتبع

وأضافت الداخلية في تغريدة منفصلة: "شملت الوصول للمركز وفحص الحالة وتطبيق الاجراءات المتبعة وفق البروتوكول الصحي بالتنسيق مع المستشفى، مع الإشارة إلى أن التقرير الطبي يؤكد أن حالة الطفل مستقرة ولا توجد به اصابات خطيرة تهدد حياته.."

وهو ما يخالف أقوال والد الطفل ومبالغته بشأن تشخيص الحالة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إثر قيامه بسب المسعف ومحاولة الاعتداء عليه.

وأضافت: "وهو ما يخالف أقوال والد الطفل ومبالغته بشأن تشخيص الحالة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إثر قيامه بسب المسعف ومحاولة الاعتداء عليه".