قطري يطلق اسم "أردوغان" على مولوده الجديد: "تيمنا بحفيد السلاطين"

الشرق الأوسط
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قطري يطلق اسم "أردوغان" على مولوده الجديد: "تيمنا بحفيد السلاطين"
Credit: Leon Neal / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق مواطن قطري اسم "أردوغان" على طفله تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى أنه اختار هذا الاسم بسبب وقفة الرئيس التركي مع الحكومة القطرية في سنوات الأزمة الخليجية.

ونشر القطري سعيد آل طالب، عبر صفحته على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مولوده الجديد، وقال إنه أطلق عليه اسم أردوغان بسبب مواقف الرئيس التركي مع الدوحة في فترة المقاطعة.

وشارك آل طالب متابعيه شهادة الميلاد الخاصة بابنه والتي تؤكد أن اسمه أردوغان وهو من مواليد 14 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2021.

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين والأتراك المقطع عبر صفحاتهم على موقع تويتر.

يذكر أن تركيا تتمتع بعلاقات مميزة مع قطر وازدادت العلاقات بين البلدين قربا خلال مدة الأزمة الخليجية.

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