عشيرة أردنية تتبرأ من مشتبه به بتنفيذ هجوم "ليفربول"

عمّان، الأردن (CNN)-- تبرأت عشيرة السويلميين الأردنية، من المشتبه به بتنفيذ تفجير عبوة ناسفة في مدينة ليفربول البريطانية الأحد، فيما من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق بيانا رسميا، بحسب سالم السويلميين أحد وجهاء العشيرة .

وقال السويلميين في تصريحات لموقع CNN بالعربية الخميس، إن المشتبه به بتنفيذ التفجير، الشاب عماد 32 عاما، قد غادر الأردن منذ العام 1996 ولم يكن له أي اتصال بعد ذلك بأهله، مشيرا إلى أن عائلته مقيمة في دولة الإمارات ولا يوجد بينهما أي تواصل خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد السويلميين، أن عشيرته التي تعد واحدة من العشائر الأردنية الممتدة في المملكة، تدين وتستنكر "الهجوم"، وقال: "هذا العمل نرفضه رفضا قاطعا وندينه بكل العبارات، وهو أمر لا تقبله عشيرتنا وهي عشيرة موالية أبا عن جد للعرش الهاشمي".

ونقل السويلميين للموقع، بأن المشتبه به المولود في العراق وقتل في التفجير، لديه "سجل طبي مرضي بمعاناته من اضطرابات نفسية "، بحسب ماورد من معلومات لدى العشيرة، وأن عائلته انقطعت صلتها به منذ تحوّله من "الإسلام إلى المسيحية" بعد لجوئه إلى بريطانيا، وفقا للسويلميين.