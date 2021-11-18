التحالف يعلن استهداف "منشأة سرية" لخبراء الحرس الثوري وحزب الله باليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودي في اليمن عن استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في اليمن.

وقال التحالف وفقا لما نقلته وكالة لاأنباء السعودية الرسمية: "الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.. تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.. المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني.. نفذنا عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد البالستي والطائرات المسيّرة".

وتابع التحالف: "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف.. دمرنا ورش ومخازن للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات.. استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.. العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".