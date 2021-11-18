عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام.. والشرطة تنفي قتل متظاهرين

الشرق الأوسط
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آخر مستجدات مظاهرات السودان.. كيف ستستعاد الديمقراطية؟
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آخر مستجدات مظاهرات السودان.. كيف ستستعاد الديمقراطية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادت خدمات الإنترنت عبر شركات الاتصالات في السودان، بعد أيام مستمرة من الانقطاع، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن مصادر مطلعة.

وانقطعت خدمة الإنترنت في السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع إطاحة الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكدت شبكة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت وانقطاعاته حول العالم، عودة الإنترنت، موضحًا أنه ذلك كان بشكل جزئي.

وأفادت "نت بلوكس" أن الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عاد جزئيًا أيضًا. مع ارتفاع في خدمة اتصالات الهواتف الخليوية.

وتأتي عودة الاتصالات بعد يوم دام من فض تظاهرات بالقوة لعشرات الآلاف من السودانيين المحتجين على سيطرة الجيش على السلطة.

وحسب آخر إحصاءات أصدرتها لجنة أطباء السودان المركزية قٌتل 15 متظاهرًا، يوم الأربعاء.

بينما نفت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الخميس، إطلاقها الرصاص الحي ضد المتظاهرين، قائلة إنها لا تستخدم سوى العصي والغاز المسيل للدموع. وذكرت الشرطة أنها تعرضت للعنف، وأن أحد عناصرها قُتل.

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