منها السعودية.. أمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية مؤكدة على أنها لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.

داء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه: "تقع على عاتق وزير الخارجية في كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، التي تستحق إدراج في قائمة العقوبات بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية. وأدرج اليوم كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وإريتريا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكذلك باكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجكستان وتركمانستان في قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في ’انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية‘ أو تغاضت عنها".

وتابعت الخارجية في بيانها: "نضع الجزائر وجزر القمر وكذلك كوبا ونيكاراغوا على في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في ’انتهاكات جسيمة للحرية الدينية‘ أو تغاضت عنها".

وأضافت: "ندرج في الختام كل من حركة الشباب وبوكو حرام وكذلك هيئة تحرير الشام والحوثيين وداعش فضلا عن داعش في الصحراء الكبرى وداعش في غرب أفريقيا وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وطالبان في قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا".