دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة "فودافون مصر"، السبت، إنها اتخذت "إجراءات حاسمة"، بعد تناقل مقطع فيديو أظهر اعتداءً على أحد الأشخاص من العاملين في أحد فروع خدمة عملاء الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لها: "حرصًا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون".

وأضافت: "قامت الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف. كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميًا بخصوص الواقعة".

وأثار فيديو الواقعة، التي وُصفت بأنها "علقة موت"، جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.