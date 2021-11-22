دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن جهاز المباحث والإدارة الجنائية في البحرين القبض على "عناصر إرهابية" كانت تخطط لعمليات من شانها زعزعة الأمن والسلم الأهلي كان بحوزتها أسلحة مصدرها إيران، الإثنين.

وقالت المباحث إنها نفذت عملية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ألقت فيها القبض على عناصر وصفتها بـ"الإرهابية" كانت "تستهدف الأمن والسلم الأهلي"، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وكشفت المباحث أن أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة العناصر مصدرها إيران.

وأشارت المنامة إلى أن العناصر المقبوض عليها مرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وكانت قد قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 4 يناير/كانون ثاني من عام 2016 على خلفية هجوم متظاهرين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران، وهي الحادثة التي كانت السبب بقطع العلاقات بين الرياض وإيران.