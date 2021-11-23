عمان، الأردن (CNN) -- نشرت الحكومة الأردنية الثلاثاء، وثيقة إعلان النوايا التي وقعت في دبي مع حكومتي إسرائيل والامارات العربية المتحدة، والمتعلقة بدراسة جدوى لإنشاء مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، مؤكدة أنه لا يترتب عليها أي “التزامات” أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة.

ونشرت وزارة المياه والري الأردنية كامل الوثيقة على موقعها الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد تصاعد حالة الجدل السياسية في البلاد بشأن الاتفاق، إذ هاجم نواب أردنيون في أول جلسة لهم في الدورة البرلمانية الجديدة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، منددين بما وصفوه “بالاتفاق التطبيعي".

وقالت الوزارة في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن مضمون الوثيقة هو إعلان نوايا بين الدول الثلاثة لدراسة جدوى "إقامة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن“، تنفذه شركة إماراتية، ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بـ200 مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسطـ.

وبموجب البند الخامس فإن الوثيقة وفقا للوزارة، هي إعلان نوايا فقط "لا يترتب” عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الاطراف الموقعة بموجب القانون الدولي .

و تنوي الاطراف الثلاثة الموقعة بموجب الوثيقة، القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل 2022

ونصت الوثيقة في البند الاول منها، وفقا لبيان الوزارة، على أن كلا المشروعين ،مشروطان ببعضهما بمعنى انه لن ينفذ اي مشروع دون تنفيذ الأخر .

وتضمن إعلان النوايا 6 بنود يقوم على إنشاء مشروع طاقة متجددة نظيفة في الأردن، لتزويد إسرائيل بالكهرباء ، ومشروع تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بالمياه المستدامة النظيفة ، بحسب البند الأول.

وتتولى إدارة المشروع عن الجانب الأردني كلا من وزارة المياه والري في الشق المتعلق بتزويد الأردن بالمياه المحلاة، وتشرف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على الشق المتعلق بتزويد إسرائيل بالكهرباء.

ووقعت الحكومة الأردنية ممثلة بوزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزيرة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري ، ووزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار ، إعلان النوايا في اكسبو دبي، بحضور مستشار الرئيس الامريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الامارات العربية للتغير المناخي الدكتور سلطان بن احمد الجابر .