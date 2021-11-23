النائب العام السعودي يأمر بالقبض على شخص بتهمة "الإساءة للذات الإلهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، بضبط شخص تحدث عبر تويتر بكلام ينطوي على "إساءة للذات الإلهية".

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن المعجب أصدر "أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية".

وأضاف المصدر، في بيان، أن النائب العام "وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المصدر بالقول إن "النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في الوقت نفسه ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم في أوساط المجتمع".