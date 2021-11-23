الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق بسبب مخاطر أمنية وصحية وقدرة البعثة الأمريكية المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين.

ونشر موقع السفارة الأمريكية في بغداد، تحذيرا من وزارة الخارجية تنصح فيه المواطنين الأمريكيين بعدم السفر على العراق بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات وفيروس كورونا المستجد، وكذلك قدرة البعثة الأمريكية المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

وحثت الخارجية الأمريكية على أنه في حالة السفر للعراق يجب مراجعة بيانات السفارة بشأن فيروس كورونا والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما حثت على تجنب مناطق المظاهرات وتوخي الحذر في محيط التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة، وكذلك وضع خطة أمنية شخصية بالتنسيق مع صاحب العمل أو المنظمة المضيفة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في يوليو/ تموز الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستنهي "مهمتها القتالية" في العراق مع حلول نهاية العام الجاري، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وتقديم الاستشارات.