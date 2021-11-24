الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لإقدام جماعة الحوثي على اقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، صنعاء واحتجاز عدد من العاملين فيها.

نُدين ونستنكر بشدة اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق واحتجازها عدداً من منسوبي السفارة والعاملين بها https://t.co/LH9NCMp4jo

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، ذكر فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبي السفارة والعاملين بها".

وأكدت الوزارة في بيانها بأن هذا "العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية".

وشددت وزارة الخارجية السعودية على "أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق".

تدين الولايات المتحدة اعتقال الحوثيين وإساءة معاملتهم لعشرات المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم لمجرد أنهم عملوا كموظفين لدى حكومة الولايات المتحدة في صنعاء. https://t.co/PxdU4yWeJr

وكان السفارة الأمريكية في اليمن قد نشرت تغريدة قالت فيها: "تدين الولايات المتحدة اعتقال الحوثيين وإساءة معاملتهم لعشرات المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم لمجرد أنهم عملوا كموظفين لدى حكومة الولايات المتحدة في صنعاء".