السعودية تبدأ تنفيذ تجديد وإصدار الإقامة بشكل ربع سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت السلطات السعودية المختصة بتنفيذ خدمة تجديد وإصدار الإقامات بشكل ربع سنوي مع وجود استثناءات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي ( سدايا ) ممثلة في مركز المعلومات الوطني بدأت في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات".

وأضافت الوكالة في تقريرها: "ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب ‏حاجة المنشأة".

وتهدف الآلية وفقا للوكالة السعودية إلى "التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية".

وأوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أنه "يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم)، وبدورها ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل".